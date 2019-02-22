В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

В Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. "Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс. Общая стоимость таких активов на то время составляла 4,23 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации, Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных главой МИУ активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году - более 8,024 млн грн.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он и является, и который находится в его владении и пользовании", - подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, по сведениям детективов, не отражены в электронной декларации министра за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал он и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

В.Омеляну инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила В.Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Вечером в тот же день на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

14 сентября 2018 года Соломенский райсуд Киева отпустил В.Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. Согласно решению суда, министр также должен будет прибывать в НАБУ по первому требованию, уведомлять о фактах смены места проживания и работы, прекратить общение со свидетелями и сдать загранпаспорта. Решение вступило в силу после его оглашения в зале суда.

16 сентября 2018 года стало известно, что НАБУ разрешило подозреваемому В.Омеляну выезжать в заграничные командировки. В частности, министр посетил Германию.

19 сентября 2018 года Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества министра инфраструктуры В.Омеляна.

