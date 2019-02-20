Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС решили продолжить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Официально это будет продолжено в начале марта. Еще 8 человек добавят позже за Азовское море", - отметил он.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий назвал этот шаг символическим в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины.

Ранее Джозвяк сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают других мер в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций.