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Послы ЕС согласовали продление санкций против России
14:21 20.02.2019 |
Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев.
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС решили продолжить замораживание активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Официально это будет продолжено в начале марта. Еще 8 человек добавят позже за Азовское море", - отметил он.
Посол Украины в ЕС Николай Точицкий назвал этот шаг символическим в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины.
Ранее Джозвяк сообщил, что в Евросоюзе не рассматривают других мер в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций.
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