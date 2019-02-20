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Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму
Народный депутат Максим Ефимов (Блок Петра Порошенко) признал причастность своего окружения к покупке фирмы, владеющей КВЦ "Парковый", известным как "вертолетная площадка Януковича". Об этом сам депутат сообщил в Facebook.
"Я считаю этот проект интересным и перспективным. В то же время, как народный депутат я не имею права заниматься коммерческой деятельностью и, естественно, не буду этого делать. Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова", - пояснил депутат.
По словам Ефимова, после решения суда об отмене ареста имущества комплекса новый инвестор фактически получает открытые возможности для управления и развития КВЦ.
Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом Ефимов хочет доверить "международной компании с хорошей репутацией". "Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся", - отметил он.
Напомним, что 6 февраля Голосеевский райсуд Киева обязал вернуть "Парковый" бывшему владельцу - компании Амадеус Ко. С августа 2018 года им управляло Нацагентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА) и Центр организации дорожного движения. Но 24 января 2019-го Хозсуд Киева по иску Амадеус Ко запретил им управлять КВЦ.
За тот период, пока площадкой управляло КП Центр организации дорожного движения, Киев заработал 900 000 грн, согласно официальной информации от АРМА.
Амадеус Ко на момент президентства Виктора Януковича принадлежала Александру Хомяку и британской Fineroad Business LLP, связанной с окружением беглого экс-президента.
В 2014 году Генпрокуратура начала расследование в отношении Амадеус Ко о растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.
КВЦ "Парковый" открыли в 2012 году. Янукович планировал использовать площадку, чтобы добираться на вертолете из Межигорья.
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