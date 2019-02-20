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Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016
09:12 19.02.2019 |
Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который назначил внеплановую проверку на предмет соблюдения бывшим министром финансов Александром Данилюком требований налогового, валютного и другого законодательств за период 1998-2016 годов.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Киевский апелляционный суд установил, что ходатайство стороны уголовного производства - прокурора группы прокуроров, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Чубаровой о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка является необоснованным.
В обосновании ходатайства прокурор ссылался на то, что Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Данилюка.
Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов.
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