Суд арестовал $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании

Шевченковский районный суд Киева арестовал около 300 тыс. долларов бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на банковских счетах в Великобритании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українські Новини.

«Коллегия судей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворила ходатайство прокурора САП об аресте почти 300 тыс. долларов США, находившихся на британских счетах бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины», - говорится в нем.

Кроме этого, суд дополнительно рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отмене обязанностей, возложенных на Насирова.

Как сообщали Українські Новини, САП просил суд арестовать 300 тыс. долларов Насирова на счетах в Великобритании, так как экс-глава ГФС по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счетах в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

При этом данная сумма не отображалась ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в Президенты, поданной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами.