Молдова отзывает посла в РФ из-за его действий в отношении представительства Приднестровья – СМИ

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы отзывает своего посла в России Андрея Негуцу в связи с действиями по открытию представительства непризнанного Приднестровья.

Об этом Deschide.MD сообщили источники в молдавском правительстве.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла Молдовы в России. Официально причину отзыва в ведомстве не объяснили.

Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что посла отзывают из-за недостаточно твердого отстаивания интересов Молдовы в вопросе Приднестровья.

"Причиной может послужить то, как Андрей Негуца поступил в вопросе открытия скрытого "посольства" Приднестровья в Москве - неправильно и недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в этом вопросе", - сообщило издание.

Решение об отзыве посла должно принять правительство на очередном заседании. После этого указ об отставке дипломата должен подписать президент.