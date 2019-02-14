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Молдова отзывает посла в РФ из-за его действий в отношении представительства Приднестровья – СМИ
14:07 14.02.2019 |
Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы отзывает своего посла в России Андрея Негуцу в связи с действиями по открытию представительства непризнанного Приднестровья.
Об этом Deschide.MD сообщили источники в молдавском правительстве.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы направило правительству запрос об отзыве Андрея Негуцы с должности посла Молдовы в России. Официально причину отзыва в ведомстве не объяснили.
Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что посла отзывают из-за недостаточно твердого отстаивания интересов Молдовы в вопросе Приднестровья.
"Причиной может послужить то, как Андрей Негуца поступил в вопросе открытия скрытого "посольства" Приднестровья в Москве - неправильно и недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в этом вопросе", - сообщило издание.
Решение об отзыве посла должно принять правительство на очередном заседании. После этого указ об отставке дипломата должен подписать президент.
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