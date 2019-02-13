Суд повторно арестовал имущество экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко, отмененный 30 января. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Радио Свобода.

Арест суд наложил 7 февраля по ходатайству следователя, уточнили в ГПУ.

Также ГПУ подал апелляционную жалобу на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывания денег.

Суд ее пока не рассмотрел, добавили в прокуратуре.

Ранее Печерский суд Киева снял арест имущества нидерландской компании Фонд административное бюро LVV, которая принадлежит Захарченко. В рамках принятого решения, арест был снят с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что имущество бывшего министра снова арестуют, "а может быть и не только".