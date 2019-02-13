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Визит Порошенко в Молдову перенесли, Додон «отметился» заявлением
17:29 12.02.2019 |
Визит президента Украины Петра Порошенко в Молдову перенесли на неопределенный срок.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман, сообщает Newsmaker.
По словам Ройтмана, визит Порошенко в Кишинев остается "в повестке дня двусторонних контактов" Молдовы и Украины. Ройтман сообщил, что визит Порошенко в Молдову действительно готовили, но решили перенести "на другой срок".
Он также добавил, что Порошенко не собирался встречаться с президентом Молдовы Игорем Додоном. "Во время подготовки этого визита мы не получали по дипломатическим каналам запросов от украинской стороны о встрече с президентом Додоном", - отметил Ройтман.
Ранее Додон сообщил, что Порошенко прилетит в Кишинев 13 февраля. Он отметил, что не встретится со своим украинским коллегой, так как это было бы вмешательством в выборы в соседнем государстве.
"Известно, что президент Порошенко прибудет в Кишинев в среду. Насколько мне известно, господин Порошенко - кандидат на президентских выборах в Украине, и я считаю, что встречаться с ним будет неправильно. Если встретимся с Порошенко, завтра появится другой кандидат, скажет, что хочет поехать в Молдову и встретиться с президентом. Поэтому не будем вмешиваться в борьбу в соседнем государстве ", - сказал Додон.
Стоит отметить, что руководство Украины даже при "готовности" Додона отказалось бы от встречи или иных контактов с президентом Молдавии.
Напомним, в августе прошлого года Порошенко заявил, что готов к диалогу с президентом Молдовы Игорем Додоном, если тот поддержит территориальную целостность Украины. С тех пор Додон не делал подобных заявлений.
Додон известен своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.
Во время собственной предвыборной кампании в 2016 году Додон отрицал незаконность аннексии Крыма Россией.
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