Визит Порошенко в Молдову перенесли, Додон «отметился» заявлением

Визит президента Украины Петра Порошенко в Молдову перенесли на неопределенный срок.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман, сообщает Newsmaker.

По словам Ройтмана, визит Порошенко в Кишинев остается "в повестке дня двусторонних контактов" Молдовы и Украины. Ройтман сообщил, что визит Порошенко в Молдову действительно готовили, но решили перенести "на другой срок".

Он также добавил, что Порошенко не собирался встречаться с президентом Молдовы Игорем Додоном. "Во время подготовки этого визита мы не получали по дипломатическим каналам запросов от украинской стороны о встрече с президентом Додоном", - отметил Ройтман.

Ранее Додон сообщил, что Порошенко прилетит в Кишинев 13 февраля. Он отметил, что не встретится со своим украинским коллегой, так как это было бы вмешательством в выборы в соседнем государстве.

"Известно, что президент Порошенко прибудет в Кишинев в среду. Насколько мне известно, господин Порошенко - кандидат на президентских выборах в Украине, и я считаю, что встречаться с ним будет неправильно. Если встретимся с Порошенко, завтра появится другой кандидат, скажет, что хочет поехать в Молдову и встретиться с президентом. Поэтому не будем вмешиваться в борьбу в соседнем государстве ", - сказал Додон.

Стоит отметить, что руководство Украины даже при "готовности" Додона отказалось бы от встречи или иных контактов с президентом Молдавии.

Напомним, в августе прошлого года Порошенко заявил, что готов к диалогу с президентом Молдовы Игорем Додоном, если тот поддержит территориальную целостность Украины. С тех пор Додон не делал подобных заявлений.

Додон известен своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.

Во время собственной предвыборной кампании в 2016 году Додон отрицал незаконность аннексии Крыма Россией.