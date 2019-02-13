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Украина прекратила действие 6 договоров в рамках СНГ и продолжает инвентаризацию 236, - МИД
15:38 12.02.2019 |
Украина прекратила действие 6 договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и продолжает инвентаризацию 236.
Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко, передают Українськi Новини.
"По состоянию на сейчас в конце 2018 - начале 2019 года Кабмин принял решения о прекращении действия 6 договоров, подписанных в рамках СНГ. Работа по инвентаризации договоров продолжается", - сказала она.
Всего, по ее словам, для денонсации должны быть проверены 236 договоров.
"Мы будем принимать решение о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не препятствуют национальным интересам Украины, в первую очередь интересам украинских граждан и украинскому бизнесу. Процесс продолжается", - добавила она.
Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года Президент Петр Порошенко одобрил отзыв всех представителей Украины из уставных органов СНГ.
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