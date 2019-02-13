Бизнес считает Верховную Раду лидером по коррупции - исследование UNIC

Верховная Рада возглавила рейтинг ТОП-5 коррумпированных органов власти, по мнению предпринимателей, в который также вошли суды, таможня, Кабинет министров, а также крупный бизнес, свидетельствует исследование Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC "Коррупция в Украине - взгляд бизнеса".

"Наименее коррумпированным предприниматели считают малый и средний бизнес, тогда как крупный бизнес приближается к середине рейтинга. Топ-позицию, по мнению бизнеса, занимает Верховная Рада", - сообщила глава секретариата UNIC Анна Герасимчук в ходе презентации результатов исследования на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как показывают материалы исследования, проводимого путем опроса 305 руководителей предприятий и их заместителей, 54% респондентов отметили, что коррупция и недобропорядочное поведение для народных депутатов "очень характерно", 13% - "несколько характерно", 7% - иногда, 23% - затруднились ответить и лишь 2% согласились с мнением, что коррупция в парламенте почти не распространена, 1% - отсутствует.

В Топ-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли также суды - 43% респондентов считают коррупцию для них "очень характерной", таможня - 39%, Кабинет министров - 31% , а также крупный бизнес - 31%, указывается в материалах исследования.

"Это значит, что большой бизнес так или иначе срастается с государственными органами власти, так называемыми влиятельными людьми", - пояснила в ходе пресс-конференции член исполнительного комитета UNIC, партнер юридической фирмы Arzinger Лана Синичкина.

При чем одна из наиболее недобросовестных практик со стороны бизнеса - это подкуп сотрудников своих контрагентов или конкурентов, уточнила она.

"Однако сейчас бизнес, особенно крупный, начинает понимать стоимость внутренней коррупции. Начинает подсчитывать, сколько денег его сотрудники выводят из бизнеса. Заказывают внутреннее расследование, которое определяет пробелы в бизнес-процессах, позволяющие вытекать деньгам через "откаты", злоупотребления со стороны собственных сотрудников. Как правило, речь идет о недобросовестных договоренностях с контрагентами, завышение цен на продукцию или услуги, которые покупает предприятие или непроведение необходимого тендера и выбор контрагента через недобросовестные договоренности", - сказала Л.Синичкина, комментируя результаты исследования.

Помимо подкупа контрагентов или конкурентов, наиболее распространенными формами коррупции представители бизнеса назвали "двойную бухгалтерию" и выплату зарплат "в конвертах". В то же время, по мнению респондентов, наиболее эффективными в борьбе с коррупцией являются СМИ, общественные организации и НАБУ, указывают авторы исследования.

На ряду с этим опрос показал, что бизнес не воспринимает коррупцию как первостепенную преграду для ведения бизнеса, отмечают в UNIC. Наибольшими преградами респонденты чаще всего называли низкую покупательную способность и высокие налоги - их упоминают около 70% опрошенных.

"Одним из наиболее частых факторов обращения к так называемым влиятельным лицам - это получение разрешений и лицензий. То есть бизнес часто вынужден прибегать к таким практикам, чтобы иметь возможность вести предпринимательскую деятельность. Возможно, не настолько легки и понятны наши регуляторные процедуры... Также обращаются к "влиятельным лицам", чтобы разрешить конфликты с теми же конкурентами или контрагентами", - указала Л.Синичкина.

В то же время 48% респондентов не смогли четко ответить на вопрос, кто чаще всего выступает в качестве "влиятельного лица", тогда как 21% назвали таковым адвоката, 11% - сотрудника органа исполнительной власти, 10% - депутата, по 9% - работника органа местного самоуправления и сотрудника налоговой инспекции, администрации или милиции.

"Далеко не все юристы на рынке работают в юриспруденции, часто это "курьеры". Конечно, это не имеет ничего общего с юридической профессией", - подчеркнула Л.Синичкина.

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2018 года в рамках проекта "Укрепление основ добропорядочности во взаимоотношениях государства и бизнеса" при поддержке ПРО ООН в Украине и Министерства иностранных дел Дании.