В СБУ рассказали о возможных кибератаках на транспорт, финансы и энергетику

Россия попытается повлиять на украинские выборы через кибератаки и провокации в соцсетях, но в Украине будут блокировать эти попытки, как и сайты, которые угрожают национальной безопасности.

Об этом заявил начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук в эфире телеканала ICTV

"Высшее руководство России сделает все возможное, чтобы использовать наши выборы, вмешаться в их процесс, повлиять на результаты выборов и привести к власти выгодных для России политиков и политические силы", - сказал он.

По информации Службы безопасности, "основной уклон российские спецслужбы будут делать на гибридную агрессию: на кибератаки, атаки на объекты критической инфраструктуры, а также второй вектор - информационное воздействие, фейковые новости и атаки на информационное пространство Украины".





"Имеющаяся информация свидетельствует, что спецслужбы России готовят мощные кибератаки на выборах и накануне выборов. Они могут проходить не только в электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать любые объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - заявил Климчук.

По его словам, все это может негативно повлиять на результат выборов - но Украина уже готова к таким атакам.

"За 2018 было заблокировано около 300 кибератак. Некоторые из них по своим последствиям могли быть не меньше, чем вирус Petya A - в том числе, атака на энергетику, вирус Grey Energy, который был последователем Black Energy, в этом году мы заблокировали", - отметил Климчук.

"В ЦИК создается специальная рабочая группа при участии СБУ и Службы специальной связи, которая проведет детальный технический анализ и аудит систем ЦИК, запустит их в эксплуатацию - и потом круглосуточно будет обеспечивать безопасность систем Центризбиркома", - сообщил он.

Климчук также отметил, что Государственный реестр избирателей защищен, он не подключен в прямом смысле к интернету - и в него нельзя вмешаться извне, а с техническими работниками ЦИК пройдут "киберучения".

Что касается информационной опасности, то Климчук сказал, что блокирование соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" дало результат, но сейчас "противник использует социальные сети Twitter, Facebook и другие, в которых эта борьба продолжается".

"За последний год было заблокировано порядка 2 тысяч фейковых аккаунтов, было подано для санкций порядка 200 интернет сайтов, которые пропагандировали российскую идеологию. В этом году подано еще 100 сайтов, в ближайшее время указом президента будет введено в действие решение СНБО - и эти сайты будут также заблокированы", - сообщил представитель СБУ.

"Кроме того, мы в последнее время фиксируем целые группы, сети интернетагитаторов, которые сотрудничают с российскими кураторами, получают от них денежные вознаграждения, получают задание на дискредитацию выборов и разжигание вражды и радикальных настроений", - сказал он.