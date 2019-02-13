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Капитан арестованного Украиной судна «Норд» нашелся в Крыму
11:57 11.02.2019 |
Капитан задержанного украинскими пограничниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и административную границу с оккупированным РФ Крымом, заявляет спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Мы видели эту информацию (об обнаружении В.Горбенко на территории Крыма - ИФ) и сейчас ее всесторонне изучаем, но то, что можно уже сейчас утверждать официально: ни на контролированном участке админграницы с Россией, но на админгранице с временно оккупированным Крымом данный гражданин не пересекал границу", - сказал О.Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Ранее в понедельник В.Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал интервью "Комсомольской правде". По его словам, он в настоящее время находится на территории Крымского полуострова. Видео размещено на сайте издания.
"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал В.Горбенко.
Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила возвращение крымчанина на полуостров.
Как сообщалось, 29 января брат В.Горбенко обратился в Мелитопольское управление полиции Запорожской области с заявлением об исчезновении родственника. Полиция Запорожской области на следующий день открыла уголовное производство по ст.155 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "без вести пропавший".
25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.
Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).
Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.
10 января 2019 года Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.
4 февраля Учетные данные В.Горбенко появились в разделе "исчезнувшие граждане" на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Согласно опубликованной информации, В.Горбенко, 1976 г.р., разыскивается Мелитопольским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Датой исчезновения указано 26 января 2019 года, местом исчезновения - г.Мелитополь Запорожской области.
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