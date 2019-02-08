ЦИК зарегистрировал 44 кандидата в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в Президенты на выборы 31 марта.

Регистрация завершилась в пятницу, передают Українськi Новини.

В то же время до 7 марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

Среди зарегистрированных кандидатов - 23 выдвиженца партии и 21 самовыдвиженец; 40 мужчин и 4 женщины.

В частности кандидатами в Президенты зарегистрированы Петр Порошенко (действующий Президент), Юлия Тимошенко (лидер партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина") и Владимир Зеленский (шоумен, руководитель студии "Квартал 95").

Также зарегистрированы: Юрий Бойко (депутат Верховной Рады, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За життя"), Анатолий Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция"), Олег Ляшко (лидер Радикальной партии), Евгений Мураев (внефракционный депутат Рады), Андрей Садовый (мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь"), Александр Вилкул (заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде), Руслан Кошулинский (экс-заместитель председателя Рады от "Всеукраинского объединения "Свобода").

Среди парламентариев кандидатами в Президенты зарегистрированы также: Юрий Тимошенко (исключенный из "Народного фронта" за баллотирование), Александр Шевченко (экс-директор горнолыжного курорта "Буковель" от партии "Укроп"), Сергей Тарута (экс-председатель Донецкой областной государственной администрации), Сергей Каплин (от "Партии простых людей"), Виктор Бондарь (сопредседатель группы "Відродження"), Дмитрий Добродомов (от партии "Общественное движение "Народный контроль"), Юрий Деревянко (от партии "Воля"), Ольга Богомолец и Аркадий Корнацкий (оба - фракция "Блок Петра Порошенко"), Виктор Кривенко (председатель бюджетного комитета Рады) и Виталий Куприй (внефракционный).

Кроме того, зарегистрированы: Роман Безсмертный (экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе), Дмитрий Гнап (экс-руководитель проекта журналистских расследований "Слідство.info"), Илья Кива (бывший советник министра внутренних дел), Валентин Наливайченко и Игорь Смешко (экс-председатели Службы безопасности Украины), Роман Насиров (восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы), Игорь Шевченко (экс-министр экологии), Сергей Кривонос (первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил), Владимир Петров (политтехнолог, находящийся под круглосуточным домашним арестом, продюсер "Люмпен продакшн"), Геннадий Балашов (лидер партии "5.10"), Александр Соловьев (лидер партии "Разумная сила").

Также кандидатами в Президенты зарегистрированы: Александр Мороз (бывший спикер Рады), Юрий Кармазин (экс-депутат Рады), Инна Богословская (экс-депутат от Партии регионов), Александр Данилюк (бывший советник министра обороны), Андрей Новак (экономист), Юлия Литвиненко (экс-телеведущая телеканала "Прямой"), Николай Габер (экс-депутат), Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии), Руслан Ригованов (и.о. начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт"), Василий Журавлев и Александр Ващенко (председатели общественных организаций "Федерация футбола Мариуполя" и "Власть народа" соответственно), Сергей Носенко (старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина").

Всего документы на регистрацию кандидатами в Президенты в ЦИК подал 91 человек, но 47 комиссия отказала, в том числе лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко и арестованной по подозрению в терроризме депутату Рады Надежде Савченко.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередных выборах Президента 2014 года ЦИК зарегистрировал 23 кандидата, однако 2 из них в установленный законом строк отказались от баллотирования, и в избирательный бюллетень была включена 21 кандидатура.