Волкер разделяет беспокойство Украины в вопросе безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер ‏приветствует готовность Украины содействовать деятельности миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, но также разделяет обеспокоенность Киева в вопросе безопасности в случае участия российских наблюдателей в украинских выборах.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы верим в приверженность Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов", - написал он в Twitter.

В то же время К.Волкер напомнил, что Россия является агрессором в Украине, следовательно, "обеспокоенность Украины относительно безопасности реальная".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России - женщины, 1990 и 1985 г.р.

7 февраля К.Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы. "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае у людей могут возникать вопросы по выборам", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Нет проблем, если в миссию войдут российские наблюдатели, но работать они должны именно в рамках миссии БДИПЧ. Никаких игр здесь быть не должно. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - подчеркнул он.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

