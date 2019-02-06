Шпионские игры: Чьи «жучки» могли быть в штабе Гриценко

Юрій Васильченко / Depo.ua

В штабе Гриценко обнаружили прослушку. Об этом сообщил нардеп и начштаба кандидата-полковника Виктор Чумак. И по законам предвыборного водевиля обвинил во всем власть.

"Хочу продемонстрировать журналистам на камеры эти 5 устройств, которые были выявлены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудиозапись. Эти устройства могут быть и в этом помещении. У меня огромные сомнения, что это может поставить какая-то частная правоохранительная структура. Думаю, что без вмешательства государства здесь не обошлось", - сказал Чумак. И тут же добавил: что обращаться не к кому - руководитель СБУ прослушивает практически всех депутатов, Генпрокурор рассказывает какие-то странные вещи.

Вообще-то в подобных случаях в нормальных странах обращаются именно к компетентным государственным органам. Гриценко много говорит о ценностях, честности, о государстве, которое хочет построить, однако выполнения обещаний начинаются с простых вещей. Нашли "жучки"? С ними не на трибуну парламента надо бежать и не на телеэфиры, а хотя бы написать заявление в полицию.

Анатолий Гриценко выстраивает свою предвыборную кампанию на радикальном противостоянии с властью. Если спросить рядового избирателя, что из сказанного этим кандидатом больше всего запомнилось, скорее всего, упоминания никак не будут связаны с его программой или позитивными обещаниями. Кампания Гриценко - клубок из негатива ко всем, больше всего - к власти.

Стоит вспомнить его обвинения в адрес СБУ из-за драки с "титушками" в Одессе еще до официального выдвижения кандидатом в президенты. В доказательство своим словам документальных подтверждений он не предоставил. Следующая громкая история - иск в суд на Центризбирком. Полковнику единственному из кандидатов настолько не понравилась внедренная процедура работы с реестром избирателей (исключительно в помещении ЦИК и персонально лишь кандидату в президенты), что он обратился в суд. Тот отказал. Юристы Гриценко отказ оспаривают. Что также можно считать политтехнологией: заявлять о нечестных судьях, о давлении власти, одним словом, попадать в информационный мейнстрим.

Анатолий Степанович не первый и не последний политик, который пиарится на прослушке. Таких случаев были десятки, если не сотни. Даже Дональд Трамп в свое время обвинял своего предшественника Барака Обаму, что тот якобы давал указание спецслужбам прослушивать его телефон. Американская разведслужба слова Трампа опровергла, но скандал некоторое время жил в информационном пространстве.

В нашей стране на протяжении последних лет также неоднократно звучали заявления о прослушивании, по этой причине даже драки были, как, к примеру стычка между прокурорскими и спецназом НАБУ в столице летом 2016-го. На "длинные уши" осенью 2015-го жаловался Олег Ляшко. В 2016-м в сети Интернет все желающие могли послушать разговоры предположительно заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой. Тогда как раз велась активная информационная война против Национального банка, проводились уличные акции и так далее. Распространялись по сети и "разговоры" Игоря Коломойского, кроме того, обнародовал свои записи и нардеп-беглец Александр Онищенко. О прослушивании заявлял и львовский мэр Андрей Садовый. Еще осенью 2017-го он в одном из интервью жаловался на "тотальный контроль" за ним со стороны власти: мол, живет будто в аквариуме - то есть слушают все его телефоны, следят за всеми его встречами. Найденные "жучки" он не показывал. Но когда в сети Интернет появилась запись неприятных оценок Садовым Екатерины Гандзюк, тема оживилась. По крайней мере, слова львовского мэра нашли подтверждение.

Если поверить Чумаку, что штаб Гриценко прослушивали, то должны были обнародовать услышанное. Иначе зачем было терять время. Если же во время избирательной кампании ничего не опубликуют, тогда остается подозрение, что прослушивания не было. Это первое. Второе - слушать друг друга могут и сами кандидаты в президенты, сейчас нет проблем, чтобы при желании достать и установить "жучки". В штабах бывает много разных людей, к тому же Гриценко присоединились политики, которые имеют за плечами внушительный послужной список, не меньший и у окружения этих политиков. И где гарантия, что полковника не слушают "свои"?

Подытоживая, заметим: Гриценко стоит все же обратиться с заявлением в соответствующие органы. А те должны провести тщательную проверку, ибо негоже, чтобы наши выборы превратились из борьбы идей в сплошные скандалы, выражаясь научными терминами, вуайеризмом или эксаудиризмом. И пиаром при этом всех против всех.