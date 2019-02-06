Климкин: Украина может начать производство собственных ракет

Украина может начать производство собственных ракет, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности больше не действует.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Голосу Америки".





По его словам, Москва "сознательно годами разрушала договор" о ДРСМД, что привело к "логике гонки вооружений".

"Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности - Ред.) делать", - отметил Климкин.

"У нас есть опыт, соответствующий интеллект и у нас есть необходимость защищать нашу страну. Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, а какие ракеты нам потребуются в будущем, решать будем мы", - сказал министр.