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Климкин: Украина может начать производство собственных ракет
Украина может начать производство собственных ракет, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности больше не действует.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Голосу Америки".
По его словам, Москва "сознательно годами разрушала договор" о ДРСМД, что привело к "логике гонки вооружений".
"Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности - Ред.) делать", - отметил Климкин.
"У нас есть опыт, соответствующий интеллект и у нас есть необходимость защищать нашу страну. Мы уже имеем потенциал в сфере ракетного оружия, а какие ракеты нам потребуются в будущем, решать будем мы", - сказал министр.
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