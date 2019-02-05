Суд снял электронный браслет и отдал загранпаспорт Продану

Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт и снять электронный браслет с бывшего исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает в Facebook.

По данным САП, во время рассмотрения ходатайства прокуроров САП Соломенским районным судом Киева был частично продлен срок действия процессуальных обязанностей Мирославу Продану. Он подозревается в незаконном обогащении.

Следственный судья, несмотря на позицию прокуроров, решил снять с подозреваемого электронный браслет и вернуть ему загранпаспорт.

В САП подчеркивают, что мотивы принятия такого решения судье пока неизвестны, так как во время заседания был объявлен лишь краткий текст. Также прокуроры заявили, что согласно УПК Украины данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, экс-главу ГФС Продана вызывают в антикоррпупционную прокуратуру, его подозревают в незаконном обогащении.

5 сентября и. о. главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию. Кабмин объявил о намерении объявить конкурс на эту должность, а выполнение обязанностей возложили на экс-руководителя Одесской таможни Александра Власова.

В декабре Соломенский районный суд обязал Мирослава Продана носить электронный браслет.