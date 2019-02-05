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Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin
11:42 05.02.2019 |
Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины до 2,1 к 1 (с 2,5 к 1 неделю назад), что впервые вывело его на первое место по этому показателю.
Согласно сайту bwin, ставки на возможное президентство Юлии Тимошенко, наоборот, немного понизились - до 2,6 к 1 (с 2,5 к 1).
Наибольшую конкуренцию им по-прежнему составляет Владимир Зеленский, ставки на победу которого выросли незначительно - до 4,25 к 1 (с 4,5 к 1), хотя по последним соцопросам в Украине именно он стал лидером президентской избирательной гонки, тогда как П.Порошенко и Ю.Тимошенко в этих опросах делят второе-третье места.
Ставки на победу идущих следом кандидатов продолжают падать: для Анатолия Гриценко они теперь составляют 21 к 1 (неделю назад - 13 к 1), Андрея Садового - 41 к 1 (неделю назад - 34 к 1). А у Юрия Бойко и Олега Ляшко они остались на уровне 51 к 1.
С завершением подачи документов в ЦИК оценки шанса, что следующим президентом Украины станет любой не указанный в списке, содержащем 21 фамилию, кандидат, резко упали - до 101 к 1 (с 17 к 1 неделю назад).
На победу других претендентов установлены очень низкие ставки: Александр Вилкул - 101 к 1, Евгений Мураев и Игорь Смешко - по 301 к 1, Руслан Кошулинский, Ольга Богомолец и Сергей Тарута - по 501 к 1, у остальных - 1001 к 1.
Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, в последний месяц остаются на уровне 3 к 1.
Ставки на победу сборной Украины в отборочной группе на Евро-2020 принимаются с коэффициентом 4,5 к 1, что соответствует показателю сборной Сербии, против 1,44 к 1 у сборной Португалии, а ставки на выигрыш украинской командой финального турнира европейского первенства составляют 101 к 1.
Bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Ю.Тимошенко.
За лидерами той предвыборной гонки с большим отрывом следовали Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.
Компания bwin International Ltd. основана в 1999 году. Первоначально называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена, Австрия), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.
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