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Печерский районный суд Киева снял арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко
08:31 04.02.2019 |
Соответствующее постановление обнародовано на сайте реестра. "Ходатайство удовлетворить.
Отменить арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" ( "Stichting Аdministratiekantoor LVV") (номер в реестре компании № 53625404) в рамках уголовного производства №42014000000001262 от 13 ноября 2014 года", - говорится в тексте постановления.
Ниже список активов, с которых суд снял арест.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Виталием Захарченко. Как отмечается в реестре судебных решений, соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец 30 января.
Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.
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