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Суд обязал Совет ЕС снять санкции со Ставицкого
08:23 04.02.2019 |
Европейский союз должен снять санкции с бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Это следует из официального решения Суда общей юрисдикции ЕС.
"Суд отменяет решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о внесении поправок в решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине ... поскольку имя Эдуарда Ставицкого было внесено в список лиц, организаций и органов, подлежащих к этим ограничительным мерам", - гласит решение суда.
Финальное заседание суда по этому делу состоялось 30 января в Люксембурге.
Адвокаты Совета ЕС не смогли доказать правомерность продления санкций против Ставицкого. При этом Совет ЕС не запросил дополнительную информацию у украинских властей, отмечает суд.
Совет ЕС также должен будет возместить Ставицкому все понесенные ним расходы.
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