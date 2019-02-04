Суд обязал Совет ЕС снять санкции со Ставицкого

Европейский союз должен снять санкции с бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Это следует из официального решения Суда общей юрисдикции ЕС.

"Суд отменяет решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года о внесении поправок в решение относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине ... поскольку имя Эдуарда Ставицкого было внесено в список лиц, организаций и органов, подлежащих к этим ограничительным мерам", - гласит решение суда.

Финальное заседание суда по этому делу состоялось 30 января в Люксембурге.

Адвокаты Совета ЕС не смогли доказать правомерность продления санкций против Ставицкого. При этом Совет ЕС не запросил дополнительную информацию у украинских властей, отмечает суд.

Совет ЕС также должен будет возместить Ставицкому все понесенные ним расходы.