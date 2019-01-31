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Антикоррупционный суд может быть создан ещё до выборов - Холодницкий
09:10 31.01.2019 |
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает возможным завершение формирования антикоррупционного суда ещё до выборов президента.
"Процесс идет. Учитывая, что уже завершена работа общественного совета международных экспертов и начались собеседования с теми кандидатами, которые остались, и их количество небольшое, я думаю, что реально", - сказал Н.Холодницкий в среду вечером в интервью телеканалу ZIK, отвечая на вопрос о том, реально ли завершение формирования антикоррупционного суда ещё до президентских выборов.
Он добавил, что это можно сделать даже в течение месяца, до марта.
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