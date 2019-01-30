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ГБР расследует 3,5 тыс. уголовных производств
15:44 29.01.2019 |
Государственное бюро расследований расследует почти 3 500 уголовных производств.
Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.
По его словам, 750 производств открыли непосредственно следователи ГБР.
Остальные производства были переданы в ГБР от других правоохранительных органов.
Больше всего производств в отношении правоохранителей.
По 150 производствам обвинительные акты переданы в суды.
Как сообщали Українськi Новини, следователи ГБР задержали полицейского по подозрению в разбойном нападении на 12-летную девочку в Киеве.
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