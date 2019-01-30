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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГБР расследует 3,5 тыс. уголовных производств

15:44 29.01.2019 |

Политика

 

Государственное бюро расследований расследует почти 3 500 уголовных производств.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

По его словам, 750 производств открыли непосредственно следователи ГБР.

Остальные производства были переданы в ГБР от других правоохранительных органов.

Больше всего производств в отношении правоохранителей.

По 150 производствам обвинительные акты переданы в суды.

Как сообщали Українськi Новини, следователи ГБР задержали полицейского по подозрению в разбойном нападении на 12-летную девочку в Киеве.
По материалам: Українські Новини
 

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