Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент Петр Порошенко официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом он сообщил в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передают Українські Новини.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины", - сказал он.

Подать в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в Президенты он должен до 3 февраля включительно.

Выборы пройдут 31 марта в первом туре.

Как сообщали Українські Новини, ранее Порошенко заявлял, что в случае баллотирования, скорее всего, не будет выдвигаться от "Блока Петра Порошенко" или любой другой партии, а пойдет самовыдвиженцем.