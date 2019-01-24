Финансовые новости
- |
- 24.01.19
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко
10:32 24.01.2019 |
Какие-либо инициативы о новой формуле взаимоотношений с Российской Федерацией неприемлемы до тех пор, пока она не выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, заявляет президент Украины Петр Порошенко
"Россия должна реализовать свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал П.Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в швейцарском Давосе в четверг.
Он подчеркнул, что новую формулу отношений с РФ выработать нельзя, поскольку она не придерживается своих обязательств.
"Россия нарушает Будапештский договор, игнорирует Минские соглашения. Каким образом можно предлагать новую формулу отношений с Россией, если все по справедливости связано с Минскими соглашениями?", - задал риторический вопрос президент Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проблемы импортозамещения. Сможет ли Украина сама построить десятки самолетов для Нацгвардии
|В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине
|Торги валютой на межбанке 23 января напоминали американские горки
|Зачем Садовому троллить Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко
|Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны
|Зачем Садовому троллить Тимошенко
|Третья попытка: Как Тимошенко «подменяла» собой сотую годовщину Воссоединения
|Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17
|Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России
|Освобождение моряков и миссия в Керченском проливе: проект доклада ПАСЕ по Азову
Это интересно
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Android 10 Q позволит операторам запрещать смартфонам пользоваться конкретными сотовыми сетями
|Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?
|После недовольства клиентов Tesla решила увеличить стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger не на 33%, а на 10%
|НКЦБФР выявила мошенников, продающих акции Tesla