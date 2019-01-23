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Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России
19:05 22.01.2019 |
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально инициирует работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами.
Об этом он заявил, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга "Европейская правда".
Как писала "Европейская правда", Ягланд сообщил о подготовке обновленного бюджета без денег РФ, отметив, что речь может идти о подготовке к прекращению работы РФ в организации. Вместе с тем генсек не теряет надежды на возвращение России в ПАСЕ и ее полноценное участие в работе Совета Европы.
"Пока мы готовимся к худшему - мы также должны пытаться достичь лучшего и преодолеть кризис", - пояснил он.
Путем к преодолению кризиса Ягланд считает внесение изменений в устав организации. "Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами. Это может открыть путь к преодолению кризиса... Очень надеюсь, что два уставных органа соберутся и сделают это вместе. Будет большим подарком для всех нас, если это произойдет", - заявил он.
Ягланд не уточнил суть возможных изменений в устав, но упомянул, что речь идет о санкциях против России. Ранее звучала идея о том, чтобы запретить накладывать санкции на государства-члены в рамках ассамблеи.
Ягланд также выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия. "Это будет очень-очень-очень плохо для Европы. Начнется что-то неизвестное", - пояснил генсек.
Напомним, в Госдуме решили не направлять делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Также Россия уже отказалась платить свой взнос в Совет Европы в 2019 году.
Ранее в ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян. В случае возобновления санкций против делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы они не могут быть лишены права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации.
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