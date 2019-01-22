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Доклад по Азову в ПАСЕ представит немец, против которого голосовали украинцы
23:38 21.01.2019 |
Депутат Бундестага Андреас Ник, член ПАСЕ от Германии, назначен докладчиком по резолюции, касающейся российской агрессии против Украины.
Такое решение принял комитет ассамблеи по политическим вопросам, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Кандидатуру Андреаса Ника для назначения на эту должность предложила группа Европейской народной партии в ПАСЕ. Представительница ЕНП Риа Омен Рюйтен является главой политического комитета. По правилам ПАСЕ, докладчик готовит проект резолюции ассамблеи, а также представляет его во время сессии.
Европейская народная партия является партнером Украины и защищает нашу позицию в вопросах, связанных с российской агрессией. В то же время известно как минимум об одном недавнем партийном споре между докладчиком и представителями Украины в ЕНП - в конце прошлого года, во время выборов председателя политической группы, украинцы голосовали против него и добились победы его соперника, поляка Александра Поцея.
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