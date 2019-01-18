Украина приветствует инициативу Германии и Франции мониторить проходы судов в Керченском проливе

Украина приветствует инициативу Германии и Франции проводить мониторинг проходов судов в Керченском проливе.

Об этом vинистр иностранных дел Павел Климкин сказал на совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы конечно приветствуем общую немецкую и французскую инициативу относительно контроля и мониторинга свободы навигации в Керченском проливе. Это важная инициатива для нас, но все цивилизованные государства должны пользоваться свободой навигации в соответствии с фундаментальными принципами международного права", - сказал он.

В свою очередь Маас отметил, что такой мониторинг должен вводиться на продолжительное время.

По его словам, все расходы миссии Германия и Франция возьмут на себя.

"Как она будет выглядеть зависит от того, как будут проходить дальнейшие переговоры", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Россия согласна на мониторинг представителями Германии и Франции прохода судов в Керченском проливе.