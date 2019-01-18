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Украина приветствует инициативу Германии и Франции мониторить проходы судов в Керченском проливе
21:23 18.01.2019 |
Украина приветствует инициативу Германии и Франции проводить мониторинг проходов судов в Керченском проливе.
Об этом vинистр иностранных дел Павел Климкин сказал на совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Мы конечно приветствуем общую немецкую и французскую инициативу относительно контроля и мониторинга свободы навигации в Керченском проливе. Это важная инициатива для нас, но все цивилизованные государства должны пользоваться свободой навигации в соответствии с фундаментальными принципами международного права", - сказал он.
В свою очередь Маас отметил, что такой мониторинг должен вводиться на продолжительное время.
По его словам, все расходы миссии Германия и Франция возьмут на себя.
"Как она будет выглядеть зависит от того, как будут проходить дальнейшие переговоры", - добавил он.
Как сообщали Українські Новини, Россия согласна на мониторинг представителями Германии и Франции прохода судов в Керченском проливе.
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