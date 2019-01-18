Климкин выступает за введение двойного гражданства в Украине с ограничением для российских граждан

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за введение двойного гражданства в Украине, однако с ограничением для лиц с гражданством РФ во время агрессии.

"Я буду и дальше давать толчок этой дискуссии (относительно введения двойного гражданства в Украине - ИФ). Я считаю, что она нужна, также как и нужно двойное гражданство", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Глава МИД отметил, что ведомство уже представило свое видение по этому вопросу.

"Никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами на сегодня, во время агрессии, быть не может... Это позволило бы нам решить некоторые очень важные проблемы, но очень нужна честная дискуссия", - резюмировал министр.