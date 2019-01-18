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Климкин выступает за введение двойного гражданства в Украине с ограничением для российских граждан
13:52 18.01.2019 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за введение двойного гражданства в Украине, однако с ограничением для лиц с гражданством РФ во время агрессии.
"Я буду и дальше давать толчок этой дискуссии (относительно введения двойного гражданства в Украине - ИФ). Я считаю, что она нужна, также как и нужно двойное гражданство", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.
Глава МИД отметил, что ведомство уже представило свое видение по этому вопросу.
"Никакого двойного гражданства для лиц с российскими паспортами на сегодня, во время агрессии, быть не может... Это позволило бы нам решить некоторые очень важные проблемы, но очень нужна честная дискуссия", - резюмировал министр.
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