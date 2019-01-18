Украина ведет переговоры с США о новых поставках товаров военного назначения, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина ведет переговоры со США о новых поставках товаров военного назначения.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас ведем такие переговоры. Я, конечно, не могу говорить об отдельных системах, это вопрос конфиденциальный, но мы их ведем. Речь идет об очень серьезном усилении наших Вооруженных сил и нашего сектора безопасности. Мы говорим обо всех тех вещах, которые сделают наши Вооруженные силы не только по боевому духу, но и по способностям, как у стран НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о дальнейшем сотрудничестве с США в оборонном секторе и шансах получить новое летальное вооружение в контексте закона, разрешающего Министерству обороны импортировать товары военного назначения.

Министр позитивно оценил принятие закона, который позволит силовым структурам не привлекать государственный концерн "Укроборонпром" при импорте товаров военного назначения.

"Для оборонных закупок это (закон) создает фундаментально новую ситуацию, которую мы уже пытаемся использовать", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 17 января Рада разрешила силовым структурам не привлекать "Укроборонпром" при импорте товаров военного назначения.

В апреле Президент Петр Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.