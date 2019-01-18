Для введения биометрического визового режима с Россией потребуется дополнительно 70 консулов, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает необходимость введения биометрического визового режима с Россией, а также системы информирования гражданами РФ о своем намерении осуществить поездку в Украину.

"Обычный визовый режим со страной-агрессором работать не будет, поэтому, если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим... Я считаю, что нужно ввести следующий шаг, и мы сейчас над этим работаем, в плане подготовки ПО, что россияне, направляясь в Украину, должны предупреждать о своей поездке", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что для введения биометрического режима с РФ дополнительно к работе необходимо привлечь около 70 консулов.

Он также отметил, что система биометрического контроля требует политического решения.