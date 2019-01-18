Поджог в Украине: депутат бундестага от от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» уволил своего референта

Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) уволил журналиста Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) с должности своего референта по вопросам развития и экономического сотрудничества. Информацию об увольнении Фронмайер подтвердил в беседе с газетой Die Zeit в четверг, 17 января. По словам парламентария, Оксенрайтер сам предложил ему расторгнуть трудовой договор, чтобы избежать ущерба для имиджа депутата из-за"отрицательного освещения в СМИ" истории, связанной с возможной причастностью его помощника к поджогу венгерского культурного центра в украинском городе Ужгороде.

Одновременно Маркус Фронмайер подчеркнул, что это увольнение вовсе не означает доказательства виновности Мануэля Оксенрайтера в поджоге в Ужгороде и что, насколько ему известно, в отношении его референта даже не начато никакого расследования.

Между тем, по данным интернет-портала Zeit Online, расследование в отношении Оксенрайтера - по подозрению в подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами - уже возбудила прокуратура Берлина. Мануэль Оксенрайтер свою причастность к поджогу в закарпатском городе категорически отрицает и все обвинения в свой адрес называет "выдумкой".

Подстрекательство к поджогу

Поджог в здании "Общества венгерской культуры Закарпатья" произошел 4 февраля 2018 года. По данным следствия, двое из трех обвиняемых по этому делу поляков являются членами неофашистского движения "Фаланга", сотрудничающего с пророссийскими сепаратистами в Восточной Украине. Третий обвиняемый, считающийся организатором поджога, был также членом ультраправого движения "Смена".

По информации из кругов польской юстиции, один из обвиняемых, Михаль П., несколько месяцев назад сообщил полиции, что именно Оксенрайтер подстрекал его к совершению поджога, выбрал день его совершения, а также заплатил ему за это 1500 евро. Как сообщает газета Die Zeit, Михаль П. познакомился с Оксенрайтером несколько лет назад на геополитической конференции в Варшаве.

Праворадикальные взгляды Оксенрайтера

В Германии Мануэля Оксенрайтера считают известной фигурой в правоэкстремистских кругах, сообщила ранее Die Zeit. В числе прочего он налаживал связи между правоэкстремистскими движениями в Германии, Швеции, Иране, Австрии, Франции и России.

Некоторое время Оксенрайтер был главным редактором бесплатного журнала Zuerst!, название которого можно перевести как "Во-первых" или "Прежде всего". Как пишет газета Frankfurter Rundschau, концепция этого издания уходит корнями к журналу Nation und Europa ("Нация и Европа"), основанному в 1950-х годах бывшими сотрудниками спецслужб "третьего рейха" СС и СА.

2014 году Оксенрайтер участвовал в конференции New Horizon в Тегеране, на которой выступали, в частности, и люди, отрицающие Холокост, что является нарушением немецкого закона. Темой доклада Оксенрайтера на конференции было "израильское лобби в Германии".

Близость к пророссийским сепаратистам в Украине

За прошедшие годы Оксенрайтер неоднократно выступал на российских телеканалах в поддержку сепаратистов на Донбассе.

Другое направление его деятельности - создание групп наблюдателей за выборами в Восточной Европе. Для этой цели Оксенрайтер даже основал так называемый "Немецкий центр евразийских исследований", в числе основателей которого были и некоторые политики АдГ, в том числе Маркус Фронмайер.