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Луценко вернул САП представление на Дубневича
15:58 14.01.2019 |
Генпрокуратура вернула в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады от БПП Ярослава Дубневича.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Анализ подготовленного прокурорами САП представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича показал, что оно не в полной мере соответствует требованиям регламента ВР", - написала Сарган.
В частности, по ее словам, в представлении есть утверждения относительно организации Дубневичем преступной схемы завладения средствами, "которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты".
"Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение, что сделает невозможным использование стороной защиты ссылок на то, что такие выводы предвзяты или вообще является предположениями", - написала Сарган.
Сейчас ГПУ предлагает САП доработать текст представления "с целью устранения ряда недостатков, подкрепления его соответствующими доказательствами и исправления утверждений, которые не соответствуют законодательству".
"После устранения таких недостатков представление будет подписано генпрокурором и направлено в Верховную Раду", - подытожила Сарган.
В то же время, как сообщил источник "Украинской правды" в САП, к ним завернутое представление на Дубневича еще не дошло, поэтому мотивации отказа они не знают.
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