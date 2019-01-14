Финансовые новости
- |
- 14.01.19
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН
Украина призывает страны-члены ООН поэтапно отменить право вето в Совете Безопасности организации. С данным заявлением выступил в субботу, 12 января, постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.
Данная реформа особенно актуальна "в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности", - подчеркнул дипломат в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
По мнению Ельченко, злоупотребления России правом вето в ходе российско-украинского конфликта, ситуации вокруг сбитого малайзийского самолета МН17, а также в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии привело к тому, что Совбез ООН оказался парализованным.
"Убеждены, что постоянный член Совета Безопасности, когда он является стороной конфликта, рассматриваемого Советом, должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он - заинтересованная сторона", - заявил политик.
Украина уже не впервые выступает с предложением отменить право вето в Совбезе ООН. Ранее эта тема затрагивалась 21 ноября 2018 на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
С подобной инициативой выступал также президент Украины Петр Порошенко в апреле 2018 года. "ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну-агрессора. И нам надо повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности", - заявил глава украинского государства.
В середине декабря 2018 года Европарламент одобрил резолюцию, в которой обвинил РФ в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов посредством применения права вето в Совбезе ООН и призвал продлить санкции против Кремля до тех пор, пока Россией не будут выполнены минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе.
Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.
Россия готова к реформе ООН, но не готова отказаться от права вето
Право вето позволяет Великобритании, Китаю, России, США и Франции как постоянным членам Совбеза ООН отклонять проект любой резолюции вне зависимости от того, какой поддержкой он пользуется.
По словам члена российского постпредства при ООН Алексея Богуславского, РФ готова обсуждать варианты реформирования Совбеза, однако для Москвы "неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая институт вето".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
|Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список
|Турция поставит Украине партию ударных беспилотников
|Доллар перестали скупать на межбанке 11 января, и резко опрокинули курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН
|Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список
|Турция поставит Украине партию ударных беспилотников
|Команда «непроходного»: Зачем Гриценко еврооптимисты и сбитые летчики
|Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с «Энергоатома»
|Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»
Это интересно
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году