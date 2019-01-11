Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с «Энергоатома»

В Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о том, что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем панамской компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, по нескольким странам (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

Эти документы сфотографировал в суде журналист Радио Свобода.

В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании.

В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко.

Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и получены в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

В ответ защитники экс-депутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

Сейчас в суде рассматривается дело о легализации и отмывании доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

Речь идет о двух эпизодах: растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и получении взяток при закупке предприятием "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

На судебном заседании рассматривают "швейцарские доказательства" с флешки, которую защитники Мартыненко пытались несколько раз признать ненадлежащим доказательством. Впрочем суд отклонил их требования.

Сам Мартыненко неоднократно заявлял, что заинтересован скорее перейти к исследованию доказательств и опровергнуть их. Он обвинял правоохранителей в попытке затянуть процесс.

В свою очередь исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявляла, что рассмотрение дела Мартыненко, наоборот, ускоряли - чтобы "оправдать его до запуска Антикорсуда".

Следствие по этому делу по Мартыненко длится в Чехии и Швейцарии. Сам он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.