Унижение в Анкаре: как конфликт США и Турции может повлиять на Украину

Сергей Корсунский / Европейская правда

В трансатлантической семье снова возникли проблемы. Поссорились два ключевых партнера по НАТО, и это совсем не шутки.

Тем более что речь идет о США и Турции, двух стратегических партнерах Украины, которые играют важную роль в вопросах безопасности Черноморского региона и Северного Средиземноморья.

Необходимо понять, почему так происходит и какие это будет иметь последствия для региона и для Украины.

"Страшная ошибка Болтона"

События последних недель вокруг Сирии еще раз показали, насколько сложными и противоречивыми могут быть отношения между странами, когда дело касается их национальных, но отличающихся интересов.

Конфликтные дискуссии между Турцией и США по ситуации на севере Сирии - не новость. Однако они получили новое развитие в связи с резкими заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес советника по национальной безопасности США Джона Болтона и отказом встретиться с ним во время визита последнего в Анкару.

Спонтанное решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии стало неожиданностью не только для вашингтонского истеблишмента, но и для союзников и противников США.

В Анкаре говорят, что во время телефонного разговора 14 декабря президент Эрдоган был очень убедительным и заверил Трампа, что Турция в состоянии самостоятельно довершить дело разгрома ИГИЛ, без привлечения войск США и тем более курдских формирований, получавших военную и логистическую поддержку американцев.

В результате решения, которое не было согласовано с членами администрации США, подали в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис и специальный посланник по вопросам глобальной борьбы с ИГИЛ Бретт МакГил.

Сейчас те, кто немного лучше Трампа разбираются в сирийской проблематике, пытаются, во-первых, обеспечить регулярный и плановый вывод войск, во-вторых - решить судьбу американских баз на севере Сирии, в-третьих - убедиться, что боевые действия против ИГИЛ продолжатся, и в-четвертых - решить один из ключевых вопросов, об обеспечении безопасности курдских формирований YPG, которые плечом к плечу с американцами воевали против ИГИЛ.

Турция рассматривает эти формирования как часть боевых подразделений Курдской рабочей партии, которую считает террористической организацией.

Таким образом, если для США важно гарантировать окончательное уничтожение ИГИЛ, то для Турции приоритетом является ликвидация YPG. По словам Эрдогана, уничтожение боевиков "Исламского государства" может быть обеспечено и без американских или курдских подразделений.

Однако США не могут бросить курдов на произвол судьбы, и именно поэтому в Анкару и прибыл Болтон, которого сопровождали председатель комитета начальников штабов генерал Данфорд и специальный посланник по Сирии администрации США, бывший посол США в Турции Джим Джефри.

Высокая делегация США провела переговоры с заместителями министров иностранных дел и обороны Турецкой Республики, а также - с ближайшим советником Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Ибрагимом Калыном. Их детали касались временных рамок вывода войск (турки настаивают на 60-100 днях, американцы - минимум на 120), дальнейшей судьбы баз (турки настаивают, чтобы они были или разрушены, или переданы "местным силам", американцы собираются часть из них сохранить), но главное -

Болтон потребовал, чтобы турецкие войска не атаковали курдов после вывода американских войск.

Именно это требование крайне возмутило Эрдогана, который публично заявил о "страшной ошибке Болтона" и отметил, что Турция считает курдские формирования на севере Сирии террористами и поэтому они должны быть уничтожены.

Официальные представители Турции отметили, что подготовка к наступлению турецкой армии продолжается, они только ждут вывода войск США. Аргумент, что Эрдоган вроде бы пообещал Трампу не трогать курдов, был дезавуирован Ибрагимом Калыном.

Шанс для РФ. Или для Украины?

Трудно предсказать реакцию Трампа на откровенное унижение, которому подверглись высокие представители США в Анкаре.

И хотя формально турецкая сторона объяснила, почему Эрдоган не смог их принять, для всего мира эта ситуация выглядит как серьезный дипломатический демарш.

После освобождения пастора Бронсона, на котором настаивал Трамп, казалось, что отношения США и Турции теплеют. Нынешний скандал может снова вернуть их в состояние "игры мускулами".

Ведь на самом деле "негативный пакет" двусторонних взаимоотношений США и Турции - значительно шире сирийского вопроса. Здесь и экстрадиция Фетхуллаха Гюлена (сейчас в Анкару прибыла очередная делегация ФБР для более детального выяснения его роли в попытке переворота 15 июля 2016 года), и санкции против Ирана, которые Турция стремится обойти, и покупка российских С-400, и "Турецкий поток ", и аресты турок - сотрудников дипмиссий США в Стамбуле и Анкаре.

Нет никакого сомнения, что в США с беспокойством наблюдают за сближением Турции и России. Вашингтон даже пошел на такой шаг, как разрешение на продажу Турции систем Patriots в обмен на отказ от приобретения С-400, на чем Анкара все равно настаивает. Насколько можно судить из открытых источников, в этом вопросе стороны придерживаются противоположных позиций, несмотря на несколько попыток договориться.

Решение Трампа о выводе войск из Сирии может иметь весьма неожиданное влияние на Украину.

С самого начала российского вмешательства в конфликт одной из целей Путина было помешать планам США по устранению Асада и быстрому уничтожению ИГИЛ. Нерешительность Обамы позволила РФ не только укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, но и войти в ранее невозможную коалицию с Турцией и Ираном по "урегулированию" сирийского конфликта.

Сирия должна была стать одним из элементов "пакета" США-РФ для налаживания отношений. Если США выведут войска (а это рано или поздно произойдет), этот элемент перестанет интересовать Трампа.

Кроме того, Турция и Россия еще недавно тесно координировали свои действия в Сирии. Сейчас российские подразделения передислоцируются, чтобы защитить курдов от турецкой армии, ведь курды - давние партнеры России, которая десятилетиями использовала их, чтобы создавать проблемы в регионе.

На первый взгляд, Москва - одна из сторон, которая однозначно выигрывает от вывода войск США. Однако на самом деле это не совсем так (или может оказаться совсем не так).

РФ вовсе не заинтересована в укреплении позиций Турции, особенно в контексте устранения "курдской угрозы". И это ставит под сомнение сирийский альянс Турции и РФ.

Такой сценарий крайне выгоден Киеву. Ведь в таком случае Анкара получит основания более пристально присмотреться к событиям в Азовском и Черном морях, где Россия постоянно наращивает военный потенциал, а не просто выражать очередную "обеспокоенность".

Остается надеяться, что несмотря на традиционно громкие споры с США, в Анкаре не забывают, кто на самом деле представляет для них угрозу.

Автор: Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол, директор Дипломатической академии при МИД, посол Украины в Турции в 2008-2016 годах