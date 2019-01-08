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Вилкул стал фигурантом дела о присвоении Павелко 200 миллионов гривень госбанка
11:24 08.01.2019 |
Нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул является партнером главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко по коррупционной схеме с присвоения более 200 миллионов гривень госбанка "Родовид Банк".
Об этом сообщают "Наші гроші", отмечая: доля Вилкула и приближенных к нему составила около 30 миллионов долларов.
Издание напоминает: суть схемы состояла в отмывании государственных средств через покупку фирмой "Индастриал билдинг Компани" (далее - ИБК - ред.) построенного Павелко в 2010 году на 212 миллионов гривень кредита от "Родовид Банка" элитного ночного клуба Днепра "Опера" - с дальнейшим ее обанкрочиванием и, следовательно, объявленной невозможностью погашения кредита.
Акцентируя, что ликвидатором по заявлению ИБК суд назначил человека из орбиты Вилкула Виталия Левченко, "Наші гроші" отмечают: он стал организатором торгов, на которых была продана "Опера".
"Дважды торги с начальной стоимостью 346,58 миллиона гривень были отменены из-за отсутствия участников. Однако 26 августа 2016 года состоялся финальный аукцион. Начальная стоимость уже в 221,81 миллиона гривень снижалась, пока принадлежащая приближенным к нардепу Александру Вилкулу фирма "Укрсаб" не приобрела клуб всего за 24,34 миллиона гривень", - подчеркивает издание.
При этом авторы материала замечают: по данным Фонда гарантирования вкладов, после ликвидации в ноябре 2017-го ИБК ее задолженность перед "Родовид Банком" увеличилась до 321,92 миллиона гривень - "Набежали еще штрафы и проценты".
"Президентская партия всячески воюет с одним из лидеров оппозиции - Вилкулом. Но именно он через три года после Майдана замыкает схему вывода денег из государственного банка. Схему, которую начал нардеп от БПП Андрей Павелко. Неудивительно, что ряд уголовных производств по этой истории захлебнулись на первых же этапах", - резюмируют "Наші гроші".
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