Трех поляков будут судить за поджог союза венгров в Ужгороде

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд материалы дела, собранные вместе с Агентством внутренней безопасности РП, в отношении трех граждан страны, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили поджог дома Общества венгерской культуры Закарпатья.

Об этом пишет Укринформ по материалам польского телеканала TVP.

Согласно материалам расследования, лица, которым предъявлены обвинения в терроризме, получили за поджог от заказчика - немецкого журналиста, который, что правдоподобно, действовал по заказу спецслужб России, по тысяче злотых (более 7 тыс. грн).

"Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинско-венгерских отношений. Это на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война в Донбассе ", - цитирует tvp.info офицера ABW, который занимался этим делом.

По его словам, привлечение к этому преступлению польских хулиганов было полезным для России, поскольку в случае их попадания в поле зрения правоохранительных органов была возможность также ухудшить отношения между поляками и украинцами, которые и так далеко не самые лучшие.

По материалам дела, главным подозреваемым является 28-летний Михал П., имеющий высшее образование и являющийся специалистом в сфере безопасности. Он связан с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana, лидер которой Мариуш П. уже третий год подряд находится в следственном изоляторе и подозревается в сотрудничестве с российской и китайской разведками.

Как оценивают следователи, Михал П. завербовал для выполнения этой задачи двух других поляков - Адриана М. и Томаша Ш., давая им деньги на закупку зажигательной смеси, а также мобильные телефоны, сим-карты и куртки. Злоумышленники должны были записать на видео момент поджога и переслать ему, что должно было означать выполнения задания.

В общем, Михал П. должен был склонить к совершению этого преступления пять человек. Он отказался признавать вину.