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Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу захвата Россией 24 моряков
08:57 08.01.2019 |
Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с подробным заявлением против России о нарушении прав украинских моряков.
Об этом в своем facebook сообщил правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Новая жалоба против России детализирует обвинения против РФ по делу, открытому Судом в конце прошлого года, после атаки РФ на военные корабли Украины 25 ноября 2018 года.
Сразу после этого инцидента Киев уже просил ЕСПЧ принять немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан, но должен был подать обоснование своих претензий в адрес РФ. "Правительство Украины выполнило инструкции Суда и подало 7 января полноценное заявление по делу", - пояснил Иван Лищина.
"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности. Правительство Украина считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции ", - объясняет он.
Упомянутые статьи Европейской конвенции по правам человека касаются, в частности, безусловного права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.
Скриншот части представления, опубликованный Лищиной, объясняет, на каком основании Украина обвиняет РФ в нарушении права на жизнь. Действия кораблей российского флота угрожали жизни украинских моряков, поскольку обстрел украинских кораблей осуществлялся из летального оружия.
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