НАБУ подозревает депутата Рады Ярослава Дубневича (БПП) в присвоении 93 млн гривен «Укрзализныци» в 2015-2017, - источник

Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича ("Блок Петра Порошенко") в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

По его словам, будучи главой комитета Рады по вопросам транспорта, Дубневич организовал присвоением этих средств.

Он организовал и создал условия для закупки элементов колеи за счет средств предприятия "Укрзализныци" в нарушение законной процедуры, по завышенным ценам.

Вместо переговорной процедуры закупки Дубневич организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий - "Арго" и "Корпорация КРТ", что повлекло нанесение убытков на сумму 93 277 580 гривен.

Дубневич подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, а именно в организации завладения чужим имуществом в крупных размерах по предварительному сговору.

Как сообщали Українськi Новини, специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Дубневича для внесения в парламент.