Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАБУ подозревает депутата Рады Ярослава Дубневича (БПП) в присвоении 93 млн гривен «Укрзализныци» в 2015-2017, - источник
08:49 03.01.2019 |
Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича ("Блок Петра Порошенко") в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.
По его словам, будучи главой комитета Рады по вопросам транспорта, Дубневич организовал присвоением этих средств.
Он организовал и создал условия для закупки элементов колеи за счет средств предприятия "Укрзализныци" в нарушение законной процедуры, по завышенным ценам.
Вместо переговорной процедуры закупки Дубневич организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий - "Арго" и "Корпорация КРТ", что повлекло нанесение убытков на сумму 93 277 580 гривен.
Дубневич подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, а именно в организации завладения чужим имуществом в крупных размерах по предварительному сговору.
Как сообщали Українськi Новини, специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Дубневича для внесения в парламент.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|НАБУ подозревает депутата Рады Ярослава Дубневича (БПП) в присвоении 93 млн гривен «Укрзализныци» в 2015-2017, - источник
|Холодницкий просит Луценко внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича (БПП)
|Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
|Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи