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Холодницкий просит Луценко внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича (БПП)
09:47 02.01.2019 |
Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко") для внесения в парламент.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
По его словам, представление о снятии неприкосновенности было передано Луценко в субботу 29 декабря.
САП надеется, что представление будет рассмотрено в парламенте на очередной сессии 15 января.
Дело относительно Дубневича касается хищения газа на 1,4 млрд гривен на принадлежащих ему и его брату Богдану предприятиях "Энергия-Новояворовск" и "Энергия - Новый Роздол" (оба - Львовская область).
Как сообщали Українськi Новини, ранее Холодницкий заявил, что следствие не установило причастность депутатов Верховной Рады Богдана и Ярослава Дубневичей (оба - БПП) к хищению газа на 1,4 млрд гривен на принадлежащих им предприятиях "Энергия-Новояворовск" и "Энергия - Новый Роздол".
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