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Главным политическим событием-2018 украинцы считают создание ПЦУ, а политиком года - президента Украины
12:33 28.12.2018 |
Жители Украины назвали главным политическим событием 2018 года создание единой Православной церкви Украины (ПЦУ), а политиком года они считают президента Украины Петра Порошенко.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.
Согласно результатам опроса, 24% украинцев назвали главным событием создание единой Православной церкви Украины, 17% - введение военного положения, 9% - инцидент в Керченском проливе с украинским судами, 7% - продолжение войны на Донбассе.
Политиком уходящего года 60% опрошенных назвали президента П.Порошенко (в 2017 году таких было 10%). Далее идут лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую отметили 12%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 6%, шоумен Владимир Зеленский - 5%, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 4%.
При этом 25% не назвали никого.
В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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