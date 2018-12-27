Финансовые новости
- |
- 27.12.18
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от Rothschild Trust
10:56 27.12.2018 |
Президент Петр Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust.
Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.
В частности, он задекларировал 556 742 460 гривен дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария).
Компании Rothschild Trust была передана в траст доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.
Ранее Порошенко задекларировал с начала года суммарно 198 млн гривен.
Таким образом, задекларирванный доход главы государства за 2018 год превысит 755 млн гривен.
В 2017 году Президент задекларировал в 46 раз меньше - 16,3 млн гривен дохода.
Речь идет именно о сравнении задекларированных Президентом доходов, а не его прибыли.
Как сообщали Українськi Новини, в 2014 году, будучи кандидатом в Президенты, Порошенко заявлял о готовности продать Roshen в случае избрания главой государства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
|Принятые с 20 февраля по 25 мая 2014 года законы нельзя оценивать на конституционность, - глава КС Шевчук
|Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Раскол в УПЦ МП: Как общины идут от московских попов в ПЦУ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
|Принятые с 20 февраля по 25 мая 2014 года законы нельзя оценивать на конституционность, - глава КС Шевчук
|Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от Rothschild Trust
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
|Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе
Это интересно
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
|WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei
|Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг