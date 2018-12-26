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Букмекеры принимают ставки на победу Тимошенко на президентских выборах-2019 в пропорции 1:1,568-1:2,5, Порошенко - 1:3,50-1:3,66
09:00 26.12.2018 |
Букмекеры принимают ставки на победу на президентских выборах в 2019 году лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко в пропорции 1:1,568-1:2,5, Президента Петра Порошенко - 1:3,50-1:3,66.
Об этом говорится на сайтах букмекерских компаний bwin и 1Xbet.
Так bwin принимает ставки на победу Тимошенко в пропорции 1:2,5, Порошенко - 1:3,5, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука, актера и шоумена Владимира Зеленского - 1:8, депутата Рады, лидера "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко, мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, депутата Рады и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 1:31.
1Xbet принимает ставки на победу Тимошенко в пропорции 1:1,568, Гриценко - 1:3,48,Порошенко - 1:3,66, Бойко - 1:5,3, Ляшко - 1:7,2, сопредседателя "Оппозиционной платформы" Вадима Рабиновича - 1:8, Садового - 1:12, лидера объединения "Свобода" - 1:41, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка - 1:80.
Как сообщали Українськi Новини, голосование на выборах Президента должно состояться 31 марта 2019 года.
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|Букмекеры принимают ставки на победу Тимошенко на президентских выборах-2019 в пропорции 1:1,568-1:2,5, Порошенко - 1:3,50-1:3,66
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