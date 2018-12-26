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Лидеры и депутаты партии «Оппозиционный блок», лидер партии «Наши» Мураев попали под российские санкции
07:43 26.12.2018 |
Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок" включены в перечень лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры постановлением правительства России от 25 декабря 2018 года № 1656.
В частности, санкции введены в отношении председателя партии «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова, народного депутата Вадима Новинского, а также Александра Вилкула, который может быть выдвинут от партии кандидатом в президенты. Кроме того, списке - другие депутаты фракции, не поддержавшие создание на базе фракции группы "Оппозицияонная платформа - За жизнь".
Кроме того, санкции введены в отношении народного депутата, лидера партии «Наши» Евгения Мураева.
Кроме того, в обновленный список санкций добавлены народные депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина". в том числе Александр Абдулин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Алена Шкрум и другие.
Из числа госслужащих в списке значится, в частности, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.
Санкции также наложены в отношении главы Государственной погранслужбы Петра Цигикала.
Как сообщалось, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Второй сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что партия не уполномочивала Ю.Бойко создавать "Оппозиционную платформу - За жизнь".
20 ноября фракция "Оппозиционный блок" на заседании приняла решение об исключении Ю.Бойко и Сергея Левочкина из фракции.
15 декабря партия провела съезд, где избрала Б.Колесникова председателем и изменила Устав.
В свою очередь, Ю.Бойко написал заявление в правоохранительные органы о правонарушениях, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий общественных организаций), а также ч.2.ст. 358 УК (подделка документов).
Б.Колесников в связи с этим в статусе свидетеля дал показания в МВД и заявил о том, что заявление написано с целью сорвать съезд партии.
Санкции также введены против народного депутата, лидера депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника,
Согласно постановлению кабмина РФ, опубликованного на сайте правительства вечером в вторник, помимо дополнений в списке физлиц, на семь компаний увеличился перечень юрлиц, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").
Расширенный перечень украинских физических и юридических лиц обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в новости "Москва расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции".
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