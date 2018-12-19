Ряд стран НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины

Ряд стран НАТО объявил о решении выделить дополнительные ресурсы для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине.

Об этом во вторник во время общения с журналистами в штаб-квартире Альянса по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов рассказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы отдельно встретились с послами тех стран, которые являются лидерами в трастовых фондах. У меня есть прекрасные новости, которыми мы можем быть очень довольны. Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или в наши программы, или трастовые фонды дополнительные ресурсы», - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В частности, по ее словам, Норвегия объявила о решении предоставить дополнительных 140 тысяч евро для программы профессионального развития НАТО, где лидером является Великобритания. Такое решение было принято именно потому, что Украина продемонстрировала эффективное использование этого инструмента для подготовки служащих в различных министерствах для работы над той же Годовой национальной программе сотрудничества с НАТО.

Как отметила вице-премьер, во вторник утром министр обороны Чешской Республики подписал письмо о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

Германия подтвердила также, что она сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих.

«Это означает, что трастовый фонд будет наполнен больше чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов, которые нуждаются в помощи, в странах-партнерах, в странах-членах Альянса, и также сосредоточить дальнейшую усилия на развитии системного медицинского лечения и реабилитации внутри страны», - отметила вице-премьер.

Она напомнила также, что на прошлой неделе Посол Украины, руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подписал соглашение, которое дает возможность ввести в действие трастовый фонд по разминированию, которое превратилось в актуальную проблему для Украины после начала российской агрессии.