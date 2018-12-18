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Спецпредставитель США Волкер прогнозирует дополнительные поставки Украине вооружения в ближайшие месяцы
21:01 17.12.2018 |
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет объявлено о дополнительных поставках вооружения Украине.
Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции из Брюсселя (Бельгия), передают Українськi Новини.
Он напомнил, что бюджет США на 2019 год предусматривает выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.
"У нас есть пакет финпомощи на 250 млн долларов и возможность продавать дополнительное вооружение. Будут некоторые объявления от Конгресса в следующие несколько месяцев о первых траншах", - сказал он.
Как сообщали Українськi Новини, Волкер прогнозирует, что в ближайшие месяцы будут введены дополнительные санкции против России из-за ее агрессии в Азовском море.
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