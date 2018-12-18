Спецпредставитель США Волкер прогнозирует введение «азовских санкций» в ближайшие месяцы

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прогнозирует, что в ближайшие месяцы будут введены дополнительные санкции против России из-за ее агрессии в Азовском море.

Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции из Брюсселя (Бельгия), передают Українськi Новини.

"В моих сегодняшних дискуссиях с коллегами из ЕС мы обсуждали, что есть "пакет" санкций, связанных с Крымом, есть "пакет", связанный с невыполнением Россией "минских договоренностей", и мы обсуждали, что делать с Азовским морем. Я думаю, что обсуждение в Европе будет касаться того, будет ли это отдельный пакет или он будет привязан к Крыму, но есть убеждение, что должен быть ответ и будут дополнительные санкции... Я бы не удивился, если бы это случилось в следующие месяц-два", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Украина продвигает в ЕС введение так называемых "азовских" санкций из-за агрессии России в Керченском проливе.