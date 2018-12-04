После захвата Россией трех украинских военных кораблей, попытавшихся пройти из Одессы в Мариуполь, ЕС и НАТО выступили с осуждением действий РФ. В то же время евродепутаты призывали не ограничиваться жесткими заявлениями и перейти к действиям. Они хотели провести экстренные дебаты в Европарламенте, но решили сперва детальнее разобраться в ситуации.

В понедельник, 3 декабря, подкомитет по безопасности и обороне Европарламента провел слушания о керченском кризисе. Это уже второе такое обсуждение. Как и на слушаниях менее двух месяцев назад, на них пригласили чиновников ЕС, НАТО и из Украины.

Требования ЕС

После конфликта в Керченском проливе Евросоюз четко высказал свои ожидания. По мнению Брюсселя, для снижения напряженности всем сторонам следует быть максимально сдержанными. Россию ЕС призвал освободить захваченных моряков и суда, а также не препятствовать судоходству в Керченском проливе.

Но за неделю Москва ничего из этого не сделала. Как сообщил Дирк Шюбель, руководящий отделом по России во внешнеполитической службе ЕС, в данный момент для судов, направляющихся в и из украинских портов в Азовском море, российская береговая охрана блокирует проход через пролив. "И это касается некоторых судов под флагами стран ЕС", - добавил чиновник.

В то же время власти России арестовали 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ за "незаконное пересечение границы". Политический директор МИД Украины Алексей Макеев рассказал на слушаниях подкомитета, что к 24 украинцам не пустили ни сотрудников консульской службы, ни представителей Международного комитета Красного Креста.

"Непопулярные" санкции

"В случае невыполнения наших требований, ЕС... намерен действовать соответствующим образом", - сообщил Шюбель. Правда, ни он, ни представитель НАТО Роберт Пшель не назвали каких-либо конкретных действий, к которым их организации были бы готовы прибегнуть.

Присутствующие на слушаниях евродепутаты, не услышав ничего нового, засыпали чиновников вопросами о конкретных мерах. В итоге Шюбель заверил депутатов, что если РФ не освободит моряков и суда "в скором времени", то ЕС "примет надлежащие меры, детали которых сейчас он не может привести".

В частности, евродепутатов интересовала возможность новых санкций. Председательствовавший на заседании Яромир Штетина из фракции Европейской народной партии спросил, возможна ли реакция в виде запрета российским судам заходить в порты стран ЕС. По словам Дирка Шюбеля, он разделяет взгляд, что следует делать больше. Но он напомнил, что решение о санкциях - не в его руках, а в руках всех 28 государств-членов ЕС.

На слушания пригласили и эксперта брюссельского аналитического центра EPC Аманду Пол. Она напомнила, что тема новых санкций - не очень популярна среди тех, кто принимает решение о них. Но, по ее мнению, если моряков не отпустят, то дополнительные санкции нужны.

Мониторинговая миссия

Среди советов Аманды Пол было и создание международной мониторинговой миссии в Азовском море. "Россия обвиняет Украину, Украина обвиняет Россию. Международная миссия позволила бы иметь целостную картину и помогла бы избежать последующей эскалации", - отметила она.

Ранее представители Киева высказывались за расширение миссией ОБСЕ в Украине мониторинга на Азовское море и Керченский пролив. Но, по словам Шюбеля, ему в ОБСЕ сообщили, что мандат миссии этой организации распространяется на украинское побережье, но не на само море. Потому для его мониторинга нужно изменение мандата. "Я был бы рад это попробовать, но... вероятно, непросто будет получить "зеленый свет" для этого от всех государств-членов ОБСЕ", - добавил чиновник ЕС.

Влияние РФ на Западных Балканах

Одним Керченским кризисом подкомитет по безопасности и обороне не ограничился. Он провел вторые слушания - о влиянии России на Западных Балканах. Странам этого региона ЕС предоставил перспективу членства, но на практике в ближайшие годы не ожидается вступление какой-либо из них в сообщество.

Как заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, Россия - не единственная страна, пытающаяся оказывать влияние на Западных Балканах. Он упомянул и Турцию, и страны Персидского залива и Китай, но отдельное внимание - РФ, играющей, в отличие от ЕС, "не по правилам". Москва пытается "содействовать анти-западным настроениям и подрывать перспективы евроатлантической интеграции" с помощью целого ряда мер, добавил Макаллистер, начиная с фабрик троллей и заканчивая поддержкой направленных против ЕС политических партий. "Наибольший вред... Россия приносит, сея раскол", - добавил евродепутат.

Православная церковь и "Спутник"

На слушания депутаты пригласили трех экспертов по Западным Балканам. Два из них работают в США, третий - во Франции. Так, профессор Бостонского университета Веско Гарчевич отметил, что основным фактором, позволяющим России влиять на эти страны, является давнее и мифическое представление, что Россия - защитник православия от западного либерализма. Немаловажную роль играет и православная церковь. Так, по словам Гарчевича, в Черногории церковь была чуть ли не самым влиятельным оппонентом вступления в НАТО.

Кроме того, популярными в регионе являются и российские СМИ, в первую очередь "Спутник" на сербском, отметил он. А аналитик Института ЕС по исследованию безопасности в Париже Марко Чеперкович добавил, что Россия пытается представить ЕС как объединение, в которое нет смысла вступать, поскольку оно скоро развалится. По его мнению, в тех сферах, где ЕС не ведет активную политику, Россия сразу же пытается вмешаться. А Димитар Бешев из университета Северной Каролины уверен, что если бы структуры собственности в странах региона были более прозрачными, то в СМИ было бы намного сложнее распространять фейковые новости, а в энергетике зависимость от РФ была бы ниже.