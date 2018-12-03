Финансовые новости
- |
- 03.12.18
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе
15:09 03.12.2018 |
Украина заявила протест в связи с агрессией России в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО), 34 страны поддержали, сообщает посольство Украины в Великобритании.
"3 декабря 2018 года украинская делегация в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей", - сказано в сообщении украинского посольства в понедельник.
Отмечается, что в поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов IМО.
Дипломаты проинформировали, что украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.
Международная морская организация (IМО) - международный орган, призванный заниматься морскими вопросами, куда входят 170 государств-членов и три ассоциированных члена. Её руководящий орган - Ассамблея проводит заседания один раз в два года.
Комитет по безопасности на море занимается всеми вопросами, связанными с безопасностью судоходства, а также решает проблемы охраны на море и борьбы с пиратством и вооруженным разбоем против судов.
Нормативно-правовые документы, подготовленные в подкомитетах и рассмотренные на сессиях комитетов, рассматриваются и принимаются на очередных сессиях Ассамблеи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
|Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ
|Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
|Приватбанк сложно полностью продать частному инвестору — глава Набсовета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
|Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ
|Штурмовики и истребители. Сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
|Суперфейки возвращаются. Как военное положение напугало оккупантов на Донбассе
|«Ласковый теленок». Сумеет ли Ляшко пропетлять между Ахметовым и Левочкиным
Это интересно
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей