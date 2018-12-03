МИД Германии обнародовал стратегию по «конфликту в Украине»

МИД Германии представил стратегию разрешения конфликта в Украине, состоящую из пяти пунктов. С тех пор, как Россия аннексировала Крым и поддерживает боевиков в Донбассе, в Украине погибли более 10 тысяч человек. Продолжающийся конфликт представляет угрозу безопасности, в том числе и для Германии, поэтому правительство ФРГ выступает за мир и стабильность в этой стране, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу, 30 ноября.

Выполнение минских соглашений

Чтобы остановить насилие, Германия настаивает на выполнении минских соглашений. В 2015 году Россия, Украина, Германия и Франция выработали план действий: стороны конфликта обязались прекратить военные действия, отвести тяжелые вооружения и создать буферную зону. Однако с тех пор Россия и Украина постоянно обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей. Германия вместе с Францией добивается продолжения переговоров в четырехстороннем формате.

Нетерпимость к нарушениям международного права

Аннексия Крыма Россией является грубым нарушением международного права. Оккупация и присоединение Крыма осуждены резолюцией ООН. Ни одна независимая международная организация не направила на так называемый "референдум" наблюдателей и не признала его результаты. Федеральное правительство Германии решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

Поддержка и защита наблюдателей ОБСЕ

В зоне конфликта на востоке Украины работают наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта организация оптимально подходит для нейтрального мониторинга конфликта, поскольку ее членами являются не только Украина и Россия, но и все страны Европы, а также США и Канада. Однако наблюдатели ОБСЕ многократно попадали под обстрел, им создают препятствия в выполнении поставленных задач. Защита наблюдателей ОБСЕ является одним из главных приоритетов Германии, когда речь идет о ситуации на востоке Украины. ФРГ направила 30 специалистов и поддерживает миссию ОБСЕ, организуя подготовку наблюдателей, предоставляя технику и снаряжение для их работы.

Возможная отправка миротворцев ООН в Донбасс

Германия поддерживает международную дискуссию об отправке миротворческой миссии ООН на восток Украины. При этом правительство ФРГ считает решающим аспектом то, что такая миссия не должна привести к укреплению статуса-кво в Донбассе. Целью должно стать мирное разрешение конфликта, как это предусматривают минские соглашения. Германия будет поддерживать переговоры об организации миссии ООН, имеющей соответствующий мандат.

Поддержка реформ в Украине

Германия поддерживает Украину многочисленными проектами, направленными на стабильное и мирное развитие страны. При этом речь идет не только о росте украинской экономики, но и об участии украинцев в построении открытого общества. Кроме того, правительство ФРГ поддерживает меры по модернизации государственного управления и децентрализации в Украине. Германия также финансирует многочисленные проекты по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам и восстановлении инфраструктуры на востоке Украины.